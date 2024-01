Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Plötzliche Glätte führt zu mehreren Unfällen mit Verletzten

Landkreis Hameln-Pyrmont (ots)

Am Donnerstag (11.01.2024) kam es im Landkreis Hameln-Pyrmont innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Glätte-Unfällen. Zuvor verursachte leichter Niederschlag glatte Straßen.

Nach polizeilichen Erkenntnissen, kam ein 30-jähriger Mann gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 442 bei Eimbeckhausen mit seinem Pkw Toyota auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, stieß zunächst gegen die dortige Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw Daihatsu. Dieser wurde von einer 28-jährigen Frau gesteuert. Trotz des Zusammenstoßes der beiden Pkw, blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei Blechschäden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Hessisch Oldendorf verlor ein 34-Jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter gegen 20:40 Uhr im Steinbrinksweg auf einem Parkplatz bei eisglattem Boden die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einen Graben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Auch in der Heßlinger Straße in Hessisch Oldendorf, kam ein 37-Jähriger gegen 20:50 Uhr mit seinem Pkw VW auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß er mit der Fahrzeugfront gegen eine Grundstücksmauer und verletzte sich leicht.

Gegen 20:15 Uhr rutschte ein Pkw VW in der Mittelstraße in Hessisch Oldendorf gegen einen Stromkasten, nachdem der 46-jährige Fahrer auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Auch hier wurden der Fahrer, sowie sein 44-jähriger Beifahrer, leicht verletzt. Eine hinter dem Stromkasten befindliche Hauswand, wurde neben diesem und dem Pkw ebenfalls beschädigt.

In Hameln kam es in der Koppenstraße gegen 21:20 Uhr zu einem weiteren Glätte-Unfall. Der 44-jährige Fahrer eines VW fuhr glättebedingt einem am rechten Straßenrand stehendem Mercedes-Benz auf. Durch den Zusammenstoß, wurde der Mercedes-Benz gegen ein Motorrad gestoßen. Dabei fiel das Krad zur Seite und stieß gegen einen weiteren Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden.

Im Reimerdeskamp in Hameln kam eine Autofahrerin ins Rutschen und streifte dabei einen weiteren Pkw, wodurch Sachschaden entstand. In der Dr.-Winter-Straße kam ein 26-Jähriger in seinem Pkw aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach dabei einen Holzzaun. Auch hier entstand Sachschaden.

Auf der Landesstraße 429 bei Emmerthal, rutschte ein 55-jähriger Autofahrer aufgrund der Glätte in einen Straßengraben und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Polizei appelliert:

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. - Rechnen Sie bei dieser Witterung mit glatten Straßen. - Halten Sie genug Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden. - Planen Sie genug Zeit für Ihre Fahrten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell