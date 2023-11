Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug verliert Anhänger auf der A 4 bei Gotha aufgrund technischen Mangels!

Gotha (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen wurde mittels Notruf der Autobahnpolizei Thüringen mitgeteilt, dass eine litauische Sattelzugmaschine auf der A 4 in Richtung Frankfurt a.M., nach der AS Wandersleben, seinen Sattelanhänger verloren haben soll. Eine eingesetzte Streifen stellte den getrennten Sattelzug einer Logistikfirma auf dem Standstreifen fest. Nachdem der Sattelanhänger wieder provisorisch angehangen werden konnte, erfolgte eine Begleitung seitens der Polizei bis zum Autohof Schwabhausen an der AS Gotha. Da der Grund des Verlierens des Sattelanhängers vor Ort nicht schlüssig eruiert werden konnte, wurde am Samstagvormittag eine Dekra Niederlassung aufgesucht, um die Sattelzugmaschine auf mögliche technische Mängel hin zu untersuchen. Im Rahmen der technischen Untersuchung wurde festgestellt, dass eines von zwei Sicherungselementen der Sattelplatte defekt war und sich so der Sattelanhänger erst lösen konnte. Zudem wurde im Rahmen der Personen- und Fahrzeugkontrolle festgestellt, dass bei der litauischen Zugmaschine MAN die Kurzzeitzulassung abgelaufen war. Der 33-jährige weißrussische Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 315,- Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, bis die zwei genannten Mängel behoben sind.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell