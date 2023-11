Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw nach Überschlag im Graben gelandet

Schleifreisen (ots)

Am Donnerstagabend, den 09.11.2023 befuhr ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Weimarer Land mit einem Pkw Subaru die Bundesautobahn 4 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte an der Anschlussstelle Apolda die Autobahn zu verlassen. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Altenburger Land fuhr mit einem Pkw Mitsubishi mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen in selbige Fahrtrichtung und kam auf Grund dessen nach rechts ab. Gegen 18:35 Uhr kam es zur seitlichen Kolission zwischen dem Pkw Mitsubishi und dem rechts fahrenden Pkw Subaru. In der weiteren Folge kam der Pkw Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Die 30-jährige Mitsubishi-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung verbracht. Der 40-jährige Subaru-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw Subaru entstanden leichte Beschädigungen, der Pkw Mitsubishi hingegen erlitt durch den Verkehrsunfall wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für ca. 30 Minuten gesperrt.

KG

