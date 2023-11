Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefahrgut-Lkw verfunfallt auf der A 71 Ri. Sangerhausen bei Kölleda

Kölleda (ots)

Am heutigen frühen Dienstagmorgen, gegen 00:35 Uhr, verlor ein 47-jähriger Fahrer eines voll beladenen Tanklastzuges auf der A 71 in Richtung Sangerhausen, nach der Anschlussstelle Kölleda, die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Der Sattelzug kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke auf einer Länge von über 100m und verunreinigte die Fahrbahn mit Dreck und Kieselsteinen. Letztendlich kam der Tanklastzug in der Mittelleitplanke und zum Teil auf dem linken von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt und auch das geladene Gefahrgut in Form von Benzin und Diesel blieb in den Tanks unbeschädigt. Da das Fahrzeug nicht mehr rollfähig war, wurde eine umfangreiche Bergemaßnahme eingeleitet. Mit der einhergehenden Reiningung der Fahrbahn war die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für rund 4,5 Stunden voll gesperrt und es bildete sich ein bis zu 2 km langer Rückstau. Nach ersten Schätzungen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000,- Euro. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

