Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Illegale Abfallverbringung - zurück zum Absender

A9 Hermsdorfer Kreuz (ots)

Am 10.10.23 stoppten Beamte der Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizei einen polnischen Gefahrgut-LKW. Der mit Abfall beladene Sattelzug war auf dem Weg von Italien nach Schweden und wurde am Hermsdorfer Kreuz einer Kontrolle unterzogen. Als die Beamten die Ladung kontrollierten, stellten sie fest, dass die Versandstücke nicht gemäß ADR gekennzeichnet wurden. Ferner waren mehrere von ihnen beschädigt. Damit war die sichere Verbringung des asbesthaltigen Dämmmaterials nicht mehr gewährleistet. Bei genauerer Prüfung fanden die Beamten noch anderen Abfall, welcher nicht von der Notifizierung abgedeckt war. Der 45-jährige nepalesische Kraftfahrer konnte zudem die erforderliche Erlaubnis gem. § 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht vorzeigen. Der gesamte Transport wurde daraufhin zusammen mit Mitarbeitern des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz auf der Asbestdeponie in Caaschwitz entladen. Beim Entladen tauchten zwischen der deklarierten Fracht große Mengen an Metallteilen auf. Weiterhin wurden dazwischen gebrauchte Arbeitsoveralls entsorgt. Aufgrund der zahlreichen Verstöße wurde durch die zuständige Behörde die Genehmigung für den Abfalltransport entzogen. Somit muss der LKW zurück nach Italien. Seitens der Kontrollgruppe der Autobahnpolizei wird nun eine Anzeige gem. Abfallverbringungsgesetz geschrieben.

