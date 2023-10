API-TH: Ausfahrt verpasst!

A4 Höhe PP Hainich (ots) - Gestern Abend ereignete sich ein schwerer Auffahrunfall auf Höhe des Parkplatz Hainich der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ein Sattelzug stand nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes am Ende des Beschleunigungsstreifens des Parkplatzes Hainich. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 63-jähriger Deutscher nachfolgend mit seinem VW T4 auf den stehenden Sattelzug ...

