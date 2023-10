Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Weiteren LKW mit erheblichen Mängeln gestoppt

A9 Hermsdorfer Kreuz

Gestern Mittag ging der Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizei ein weiterer LKW im desaströsen Zustand ins Netz. Der deutsche Sattelzug fiel den Beamten auf der A9 in der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes ins Auge. Auf der Ladefläche des Sattelaufliegers stand eine Harvester Holzerntemaschine. Durch die große Maschine wurde die vorgeschriebene Breite und Länge als auch das Gewicht des LKW erheblich überschritten. Auf Verlangen konnte der 40-jährige tschechische Fahrer nicht die dafür erforderliche Ausnahmegenehmigung vorlegen. Da durch die Kontrollbeamten bei Inaugenscheinnahme der technischen Verfassung des Aufliegers vor Ort bereits erste eklatante Mängel an der Bremsanlage gefunden wurden, ging es zum technischen Gutachten zur DEKRA nach Gera. Dort stellten die Prüfer derart schwerwiegende Mängel fest, dass sie den Sattelauflieger als verkehrsuntüchtig einstuften. Unter anderem zeigte die Betriebsbremse der 1. Achse links und die der zweiten Achse beidseitig keinerlei Bremswirkung. Ein durchgerosteter Querträger, Risse im Luftfederbalg und ein komplett verzogener Rahmen rundeten den katastrophalen Gesamtzustand ab. Eine Weiterfahrt war damit obsolet. Die dazugehörige Sattelzugmaschine stand mit einer Vielzahl an erheblichen Mängeln nicht viel besser da. Fahrer und Unternehmer müssen sich auf empfindliche Bußgelder einstellen.

