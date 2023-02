POL-DN: Alkoholisiert im Graben gelandet

Inden (ots) - In Frenz sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (07.02.2023) in ein Wohnheim in der Straße "Kirchplatz" eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr am Montag und 09:10 Uhr am Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Wohnheim. Sie versuchten mehrere Türen sowie ein Fenster aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Küche sowie ein Büro, aus welchem sie unter anderem Bargeld, ...

