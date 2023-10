API-TH: Schrott-LKW aus dem Verkehr gezogen

Autobahnpolizeiinspektion

Vergangen Mittwoch fiel Beamten der Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizei ein besonders langsam fahrender LKW mit Anhänger auf. Das Fahrzeug fuhr auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf mit etwa 30 km/h in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Bei der anschließenden Kontrolle des litauischen Gespanns entdeckten die fachkundigen Beamten eine Vielzahl an erheblichen Mängeln. Zur genaueren Prüfung wurden LKW und Anhänger nachfolgend zur DEKRA Gera für eine Begutachtung verbracht. Die Prüfung förderte eine sehr lange Mängelliste zutage, darunter erhebliche technische Mängel an der Bremsanlage sowie gebrochene Querstreben am Rahmen, verschlissene Reifen, ausgeschlagene Lenkungsteile, Ölverluste u. v. m. Das Verbindungskabel ISO 7638, welches zur Ansteuerung des Elektronischen Bremssystems (EBS) der Anhängerbremsanlage notwendig ist, fehlte komplett. Aufgrund der schwerwiegenden Mängel wurde dem 40-jährigen litauischen Kraftfahrer die Weiterfahrt untersagt. Das Gespann darf in Deutschland keinen Meter mehr im öffentlichen Verkehrsraum fahren und muss abgeschleppt werden.

