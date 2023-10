Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Transporter fährt ungebremst auf Sattelzug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A4 Höhe Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Autobahnpolizei zu einem schweren Unfall auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main gerufen. Ein 27-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem ukrainischen Transporter ungebremst auf einen polnischen Sattelzug auf, welcher aufgrund von Stauerscheinungen durch eine Baustelle verkehrsbedingt stand. Durch die heftige Kollision wurde der Fahrer des Transporters in der Fahrzeugkabine eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 30-jährige polnische Fahrzeugführer des Sattelzugs blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 EUR. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main musste für ca. sechs Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell