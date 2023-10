Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: PKW fährt auf LKW auf

Schleifreisen (ots)

Am 02.10.2023 um 03:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 38 in Fahrtrichtung Göttingen bei Burgwalde ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 42 Jahre alter slowakischer PKW Fahrer fuhr ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf und verletzte sich dabei schwer. Am Fahrzeug des Slowaken entstand Totalschaden. Der Sattelzug verblieb fahrbereit. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Göttingen für mehrere Stunden gesperrt werden, da massiv Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Reinigung übernahm eine Kehrmaschine. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallursache konnte er aber noch nicht befragt werden.

