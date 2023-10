Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Betrunken verunfallt

Schleifreisen (ots)

Am 30.09.2023 ereignete sich um 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 4 bei Nohra in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein polnischer PKW verunfallte ohne Fremdeinwirkung, indem er mit seinem Fahrzeug mit der rechtsseitigen Schutzplanke kollidierte. Zeugen berichteten, dass der Fahrer stark nach Alkohol gerochen und sich nach dem Unfall zu Fuß von dannen gemacht habe. Er sei dann nochmal kurz zum Fahrzeug zurückgekommen, um sich ein Getränk aus diesem zu nehmen. Dann sei er aber fußläufig im angrenzenden Feld verschwunden. Die zeitnah eingetroffenen Kameraden der Feuerwehr suchten im Nahbereich nach der Person und wurden schnell fündig. Sie versteckte sich in einem Gebüsch, ließ sich aber widerstandslos zurück zur Unfallstelle geleiten. Dort wurde in der Hosentasche des 39 jährigen polnischen Staatsbürgers der Fahrzeugschlüssel des Unfallfahrzeugs festgestellt. Ferner wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,28 Promille ergab, was auch der Grund für das zwischenzeitliche Entfernen von der Unfallstelle gewesen sein dürfte. Der Unfallverursacher musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Sein unfallbeschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Dafür blieb die Autobahn 2 1/2 Stunden gesperrt.

