Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel war am Sonntagabend der Fahrer eines VW unterwegs. In der Trierer Straße wurde der 35-Jährige aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser schlug ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen an. Nur kurze Zeit später, gegen 20:45 Uhr geriet der Fahrer eines anderen VW in eine Kontrolle in der Friedrich-Ebert-Straße. Auch bei dem 34-jährigen aus Sachsen-Anhalt schlug der Drogenvortest positiv an. Dessen nicht genug, wurden bei dem Mann auch noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden. Zudem führte er ein Messer in seinem Auto mit sich. Beide Männer wurden zur Blutentnahme verbracht. Neben den Ordnungswidrigkeitenanzeigen erwarten den Sachsen-Anhaltiner außerdem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

