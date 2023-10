Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: gemieteter Sportwagen nur noch Schrott

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schleifreisen (ots)

Am 05.10.2023 kam es um 06:30 auf der Autobahn 9 bei Schleiz in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein hochmotorisierter Sportwagen kam alleinbeteiligt bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und beschädigte die rechtsseitig angrenzende Grünfläche. Beide Insassen konnten sich wie durch ein Wunder unverletzt aus dem Unfallwrack befreien. Beim Fahrer handelte es sich um einen 31 jährigen kanadischen Tourist und seinen 33 jährigen kanadischen Beifahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Aus diesem Grund musste sich dieser eine Blutprobenentnahme unterziehen. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Vor Ort musste der Unfallverursacher aufgrund einer Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro hinterlegen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell