Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit 1,99 Promille

A4 Höhe Schlöben (ots)

Heute Vormittag verunfallte ein Fahrer eines PKW VW auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Das Fahrzeug war anderen Verkehrsteilnehmern zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Kurz darauf kollidierte der VW auch schon mit der Mittelschutzplanke und blieb nachfolgend auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Als die Polizei eintraf, konnten die Beamten beim 32-jährigen Georgier am Steuer 1,99 Promille als Atemalkoholwert messen. Damit ging es für ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 EUR. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Unfallstelle durch die Feuerwehr im Zuge der Bergungsarbeiten gereinigt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde für den Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung von 1.000 EUR festgelegt.

