Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Ehemaliger Fischkutter nimmt Wasser

Waldeck/ Ueckermünde (ots)

Die Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast wurden heute, am 21. August gegen 08:00 Uhr, durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass im Hafen von Ueckermünde ein ehemaliger Fischkutter zu sinken droht. Am Einsatzort eingetroffen stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Kutter lediglich durch die Festmacherleinen vor dem Untergehen bewahrt wurde. Die herbeigerufene Feuerwehr brachte Ölschlängel aus und begann umgehend mit dem Pumpvorgang zum Lenzen des Bootskörpers. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Lenzvorgang abgeschlossen. Es konnte festgestellt werden, dass das Unterwasserschiff eine Undichtigkeit aufwies, die anschließend behelfsmäßig abgedichtet wurde. Eine Gewässerverunreinigung ist ausgeblieben. Der Kutter wurde folgend zu einem Liegeplatz verholt, an dem eine Hebung durch Schwerlastkräne realisiert werden kann. Als Eigentümer organisiert die Stadt Ueckermünde bis zum finalen Hebetermin regelmäßige Kontrollen um einem nochmaligen Eindringen von Wasser umgehend entgegenzuwirken.

