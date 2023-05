POL-PPRP: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag, 12.05.2023 auf Samstag, 13.05.2023 kam es zu einem Einbruch in das Berufsbildungszentrum in der Karlsbader Straße in Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür in das Gebäude und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Was genau alles entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt ...

