Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023, gegen 03:16 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger Mann mit seinem PKW die Rheinfeldstraße in Fahrtrichtung Brunckstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW am Fahrbahnrand. Auf Grund der Wucht des Aufpralls wurden mehrere dort abgestellte Fahrzeuge aufeinander geschoben. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, bevor er seinen schwer beschädigten PKW abstellte und sich fußläufig von der Örtlichkeit entfernte. Letztlich konnte der Fahrer durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt werden. Weiterhin ist der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell