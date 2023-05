Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, wurde durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion 1, gegen 02:05 Uhr, in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen ein auf der Seite liegender PKW festgestellt. Der Fahrer, ein 21-jähriger Ludwigshafener, konnte an seinem PKW festgestellt werden. Bei ihm konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Vermutlich kam es aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, woraufhin der PKW des 21-Jährigen auf die Seite gedreht wurde. Der geparkte PKW wurde wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell