POL-KR: Bockum: E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Dienstag (7. Juni 2022) wollte eine 79-Jährige am Schalter eines Bankinstituts einen hohen Geldbetrag überweisen. Die Bank-Angestellte wurde aufmerksam und rief die Polizei. Gegen 14:20 Uhr stand die Seniorin am Schalter des Bankinstituts am Danziger Platz. Sie wollte eine vierstellige Summe auf ein ausländisches Konto überweisen. Die Angestellte ...

