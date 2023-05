Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mögliche Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 12.05.2023, gegen 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Eberthalle in der Erzbergerstraße ein PKW der Marke Ford gemeldet, welcher mehrfach in gefährdender Art und Weise an Passanten vorbeigefahren sei. Hierbei habe der PKW auch eine ältere Dame, welche mit einem Rollator vor Ort unterwegs gewesen sei, äußerst knapp passiert. Das Fahrzeug sei abwechselnd durch vier verschiedene Personen genutzt worden, welche nach Eindruck der Mitteilenden das Fahren üben würden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich der Fahrzeugnutzer und der älteren Dame tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

