Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportbootführer auf dem Plauer See mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt - Geschwindigkeitskontrollen der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Bild-Infos

Download

Waldeck/Plau am See (MV) (ots)

Am 14.08.2023 wurden durch die Polizeibeamten der Wasserschutzpolizeistation Plau (WSPI Schwerin) Geschwindigkeitskontrollen auf dem Plauer See durchgeführt. Dabei konnten zwei Sportboote eingemessen werden, die ca. doppelt so schnell unterwegs waren, wie es die örtliche Regelung erlaubt. Auf dem Plauer See besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 25 km/h.

Die beiden Sportbootfahrer waren mit jeweils 45 km/h bzw. 55 km/h auf dem Plauer See unterwegs. Bei solchen Geschwindigkeiten können aufgrund des Sog-und Wellenschlages andere Sportbootfahrer gefährdet werden. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden aufgenommen. Verwarngelder im dreistelligem Bereich werden die Folge sein.

Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen der Wasserschutzpolizei im Bereich des Plauer Sees und der Schweriner Seen tragen zur Sicherheit im Schiffsverkehr auf den Seen bei und unterstützen den Naturschutz.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell