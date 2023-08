Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Motorkatamaran droht auf der Müritz zu sinken

Waldeck/ Waren (ots)

Eine Familie charterte auf der Müritz einen Motorkatamaran. In den frühen Nachmittagsstunden des heutigen Tages meldete sich der Sportbootführer dieses Sportbootes bei der Polizei und schilderte einen Notfall. Sein Boot läuft gegenwärtig aus unerklärlicher Ursache voll Wasser. Das Boot hat bereits so starke Kränkung, dass es zu sinken droht. Einen nächsten Schutzhafen zu erreichen, war für den Sportbootführer unmöglich. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Waren rückten sofort aus. Parallel dazu wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE alarmiert. Eine aufmerksame Besatzung eines Fahrgastschiffes hatte zwischenzeitlich die Schieflage des Motorkatamaranes bemerkt und eilte zur Hilfe. Es konnte eine Leinenverbindung zwischen beiden Fahrzeugen hergestellt und so ein weiteres Absinken des Katamaranes verhindert werden.

Kurze Zeit später trafen die Beamten der WSPI Waren vor Ort ein, sowie Rettungsboote der freiwilligen Feuerwehr Waren und der Wasserrettung. An Bord des Havaristen befanden sich zwei Erwachsene Personen und ein 11jähriger Junge aus Baden Würtemberg. Alle waren unverletzt und trugen Rettungswesten. Der Havarist wurde anschließend durch das Fahrgastschiff und in Begleitung der Einsatzkräfte in einen Schutzhafen geschleppt. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Die Ursache wird durch die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren untersucht.

