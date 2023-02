POL-MS: Münster Helau! Erster Rosenmontagszug ohne Corona-Einschränkungen verläuft bunt und überwiegend friedlich

Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18.02., 02:17-04:46 Uhr) haben Unbekannte vier Fahrzeuge und Mülltonnen in Münsters Norden in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Münster meldete gegen 02:17 Uhr brennende Mülltonnen in den Straßen An der Germania Brauerei und am Sandfortskamp. Gegen 03:15 Uhr meldete die Feuerwehr einen erneuten Brand an der Straße Meßkamp Ecke Kinderhauser Straße. Die Kräfte der Polizei ...

