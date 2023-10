Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten auf BAB 4

Schleifreisen (ots)

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 4 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Apolda und Magdala ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 55- jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Greiz beachtete beim Überholvorgang den nachfolgenden Pkw Mercedes eines 36-jährigen Fahrers aus Weimar nicht. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich der BMW mehrmals überschlug. Der Mercedes schleuderte erst gegen die mittlere Betongleitwand und danach gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrer des BMW und alle drei Insassen des Pkw Mercedes wurden bei dem Unfall schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 71000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die BAB 4 war an der Unfallstelle für 1 Stunde voll gesperrt. In dem entstandenen Stau ereignete sich kurz danach ein weiterer Unfall kurz vor der Anschlussstelle Magdala, bei dem ein 88-jähriger Skoda-Fahrer aus Jena das Stauende zu spät erkannte und auf den Pkw Fiat eines 62-jährigen Fahrers aus Sachsen auffuhr. Die 85-j. Beifahrerin des Pkw Skoda wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt und im Krankenhaus Weimar behandelt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Der Skoda musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell