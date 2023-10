Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Fahrradunfällen

Hövelhof/Delbrück (ots)

(mb) Eine Frau und zwei Männer sind am Sonntag mit ihren Fahrrädern verunglückt. Zwei Mal war Alkohol im Spiel.

Gegen 14.00 Uhr bog eine 78-jährige Renault-Fahrerin in Hövelhof von der Gehastraße nach rechts auf die Gütersloher Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 38-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg an der Gütersloher Straße stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 54-jähriger Radler fuhr um 18.45 Uhr in Delbrück-Ostenland auf der Straße Sandbrink in Richtung Hövelhofer Straße. Er kam nach rechts von der Straße ab und stürzte auf der Bankette. Der Radler zog sich Kopfverletzungen zu. Eine medizinische Versorgung hielt er nicht für erforderlich. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, nahm ihn die Polizei mit zur Blutprobe und erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Eine weitere Strafanzeige wegen des gleichen Delikts läuft gegen einen ebenfalls alkoholisierten 55-jährigen Radler. Der Mann stürzte gegen 22.40 Uhr auf der Kaunitzer Straße in Hövelhof-Espeln beim Bremsen und verletzte sich. Er kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

