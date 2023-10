Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Mann und einem tödlich verletzten Mann

33161 Hövelhof, Mühlensenner Straße (ots)

(Mert)-Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr zur am heutigen Nachmittag gegen 16:28 Uhr mit einem 30-jährigen Beifahrer die Mühlensenner Straße in Richtung Delbrück. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit seinem PKW gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der 30-jährige Beifahrer in dem BMW eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 29-jährige Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem RTH in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen wurde. Der Verkehrsunfall wurde unter Begleitung eines Unfallaufnahmeteams aus Paderborn aufgenommen. Die Unfallörtlichkeit war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie während der Unfallaufnahme durch die Polizei komplett gesperrt. Die Feuerwehr und die Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell