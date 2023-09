Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Brandhaus

Paderborn (ots)

(mb) In der Damaschkestraße ist in der Nacht zu Donnerstag in das am Dienstag durch ein Feuer beschädigte Wohnhaus eingebrochen worden.

Die Kripo hatte das beschlagnahmte Haus am Mittwoch nach Abschluss der Brandermittlungen vor Ort wieder freigegeben. Das Haus ist derzeit nicht sicher und die Erdgeschossdecke einsturzgefährdet. Am Donnerstagmorgen stellten die Besitzer einen Einbruch fest und verständigten die Polizei. Eine Terrassentür war aufgebrochen worden. Im Erdgeschoss waren Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Aus einer Gartenhütte fehlte ein Werkzeugkoffer. Am Tatort blieb ein fremdes Fahrrad zurück. Die Kripo sicherte die Einbruchspuren und stellte mehrere Beweismittel sicher.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

