POL-PB: Gefährliche Fressköder - Polizei ermittelt

Paderborn-Neuenbeken (ots) - (mb) Bei einem Sturz auf dem Hildesheimer Hellweg hat sich ein Elektroradfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der 65-Jährige fuhr mit seinem E-Bike auf der abschüssigen Straße Am Henkelberge zum Hildesheimer Hellweg. An der Einmündung ist für diese Fahrtrichtung ein Stop-Zeichen zu beachten. Ein Autofahrer (21), der auf dem Hildesheimer Hellweg in Richtung Altenbeken ...

