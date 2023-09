Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike-Fahrer schwerverletzt

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Bei einem Sturz auf dem Hildesheimer Hellweg hat sich ein Elektroradfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen.

Der 65-Jährige fuhr mit seinem E-Bike auf der abschüssigen Straße Am Henkelberge zum Hildesheimer Hellweg. An der Einmündung ist für diese Fahrtrichtung ein Stop-Zeichen zu beachten. Ein Autofahrer (21), der auf dem Hildesheimer Hellweg in Richtung Altenbeken fuhr und Vorfahrt hatte, bemerkte den zu schnell an die Einmündung herannahenden Radler. Er reagierte vorausschauend mit einer Vollbremsung, um eine Kollision mit dem aus der Stop-Straße einbiegenden Radfahrer zu vermeiden. Auch der Radler bremste schließlich ab und stürzte einige Meter vor dem Auto in die Einmündung. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der 65-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell