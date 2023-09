POL-PB: Vorfahrt für Radfahrer missachtet

Paderborn (ots) - (mb) Am Kamp und an der Heiersstraße sind mehrere Kelleraufbrüche verübt worden. Am Mittwochmittag stellte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses am Kamp einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Auch an einem Nachbarkeller war über Nacht das Schloss aufgeflext worden. Gestohlen wurde aus den Kellerräumen vermutlich nichts. Bereits in der letzten Woche waren in dem Haus Kellerräume aufgebrochen ...

