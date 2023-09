Polizei Paderborn

POL-PB: Lebensgefährlicher Diebstahlsversuch

Bild-Infos

Download

Delbrück-Bentfeld (ots)

(mb) Das hätte tödlich enden können - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, im Kieswerk am Heddinghauser See ein Elektrokabel zu stehlen, auf dem 10.000 Volt anliegen.

Das von der Heddinghauser Straße erreichbare Kieswerk ist Alarmüberwacht. In der Nacht löste gegen 00.45 Uhr der Alarm aus. Bei einer Überprüfung des Geländes wurde zunächst nichts Auffälliges gefunden. Am Morgen um 05.30 Uhr stellten Mitarbeiter des Kieswerks fest, dass der Strom ausgefallen war. Sie gingen die Starkstromkabel ab und entdeckten zwischen hohem Bewuchs eine Eisensäge, die noch im Kabel steckte. Offensichtlich hatte ein Täter an dieser Stelle versucht, dass Kabel zu durchtrennen, vermutlich in Diebstahlsabsicht. Eine höchst gefährliche Aktion bei der extrem hohen elektrischen Spannung. Ob der Täter bei dem Versuch Verletzungen erlitten hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Kieswerks gesehen haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 05251/3060 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell