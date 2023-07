Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Nach Einbrüchen 26-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Eppertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 26 Jahre alter Mann befindet sich nach seiner Festnahme am frühen Donnerstagmorgen (27.7.) und der anschließenden richterlichen Vorführung im Laufe des Freitags (28.7.) in Untersuchungshaft. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten verdächtiges Treiben auf ihrem Grundstück. Laut Anwohner sollen bereits die Schlösser von zwei Pedelecs aufgebrochen und die Räder zum Abtransport bereitgestellt worden sein. Umgehend wurden mehrere Streifen nach Eppertshausen geschickt, die im Rahmen der Fahndung gegen 4.30 Uhr im Bereich der Jahnstraße den späteren Tatverdächtigen festnehmen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, für weitere Taten in Eppertshausen in dieser Nacht in Frage kommen.

Unter anderem soll er aus einer Gartenhütte in der Beethovenstraße mehrere Gegenstände gestohlen haben, die die Polizeikräfte bei der Festnahme bei ihm sicherstellten. Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug des Haftbefehls an.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit den Fällen betraut.

