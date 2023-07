Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Kabeldiebstahl gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Auf größere Mengen Kupferkabel hatten es Kriminelle in der Zeit von Mittwoch (26.7.) bis Donnerstag (27.7.) abgesehen. Zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch und 09.45 am nächsten Morgen gelangten die unbekannten Täter auf eine Baustelle auf der Landstraße 3261 bei Alsbach-Hähnlein. Anschließend entwendeten sie aus zuvor aufgehebelten Containern Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute verließen die Kriminellen den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06157/9509-0 beim Kommissariat 42 in Pfungstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell