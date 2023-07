Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Nach verbalen Streitigkeiten Pfefferspray versprüht

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Donnerstagabend (27.7.) gerieten zwei jugendliche Personengruppen gegen 19.10 Uhr im Bereich der Weinheimer Straße, nahe des Kapellenwegs, aneinander. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten von fünf bis sechs Jugendlichen mit Schlägen attackiert worden sein. In diesem Zusammenhang kam es auch zu dem Einsatz von Pfefferspray. Die Jugendlichen wurden vor Ort ärztlich versorgt und im Anschluss nach Hause entlassen. Eine 34-Jährige Anwohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer angrenzenden Wohnung befand, atmete den Reizstoff ebenfalls ein und klagte im Anschluss über Hals- sowie Atemwegsreizungen. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1.Täter: männlich, 14-15 Jahre, 1,60 Meter groß, blonde Haare, kräftige Statur, trug zur Tatzeit eine Cappy der Marke "Gucci", einen Pullover in den Farben blau/rot mit der weißen Rückenaufschrift "Arsenal" sowie eine schwarze Jogginghose - er soll Pfefferspray versprüht haben

2. Täter: männlich, 15-16 Jahre, 1,80 - 1,85 Meter groß, blonde, nach hinten gegelte Haare, trug eine schwarze Jacke und beige Cargo-Hose - er soll ebenfalls Pfefferspray versprüht haben

3. Täter: männlich, 14-15 Jahre, 1,70 Meter groß, trug eine schwarze Cappy sowie schwarze Jacke und war zur Tatzeit mit einer blauen Jeans der Marke "G-Star RAW" mit einer Aufschrift auf der hinteren Hosentasche bekleidet

4. Täter: männlich, 1,75 Meter groß, Boxerschnitt

5. Täter: männlich, 14-15 Jahre, schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei (K35) in Heppenheim hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell