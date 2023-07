Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmuck bei Einbruch entwendet

Darmstadt (ots)

Auf Schmuck hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße abgesehen. Zwischen 10.15 Uhr und 11.40 Uhr am Donnerstagvormittag (27.7.) kletterten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen auf ein Baugerüst und drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen im Stadtteil Bessungen ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute ergriffen sie im Anschluss unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell