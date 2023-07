Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebe im Mehrfamilienhaus - Bargeld aus Wohnung entwendet

Wer hat etwas gesehen?

Bensheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag (24.7., 17 Uhr) und Donnerstagnachmittag (27.7., 17.20 Uhr), ihr Unwesen in der Fehlheimer Straße, nahe der Kirchbergstraße, getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort Bargeld. Im Anschluss suchten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt das Weite.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen, denen im Tatzeitraum und in Tatortnähe möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell