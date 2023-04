POL-BS: Widerstand gegen Polizeibeamte

Braunschweig (ots) - Braunschweig Mai bis September 2023 Die Verkehrswacht Braunschweig e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt und der Polizei Braunschweig Personen ab 65 Jahren zum Pedelec-Training ein. An sechs Nachmittagen finden in der Zeit von 13.30 Uhr bis ...

Ein Dokument

mehr