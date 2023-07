Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (296/2023) Diebstahl auf dem Parkplatz "Bremer Schlagd" in Hann. Münden - hochwertiges E-Mountainbike von Fahrradträger entwendet

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (lg) - In der Nacht von Donnerstag, dem 29.06.23 und Freitag, dem 30.06.23 ist es im Bereich des öffentlichen Parkplatzes "Bremer Schlagd" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zu einem Diebstahl eines E-Mountainbikes gekommen. Der Wert des entwendeten Rads der Marke "FLYER" (siehe Beispielfoto) beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Die Besitzer parkten mit einem Pkw am Abend des 29.06.23 auf dem Parkplatz "Bremer Schlagd". An diesem Pkw war zusätzlich ein Fahrradträger befestigt, auf dem sich die beiden E-Bikes der Geschädigten befanden. Nachdem sie am Folgetag, dem 30.06.23 gegen 09.00 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, fehlte von einem E-Bike jede Spur. Das zweite Fahrrad blieb unberührt.

Das entwendete, schwarze E-Mountainbike der Marke "FLYER" verfügt über einen auffallend langen Akku und ein großes Display.

Wer das Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen hat oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541- 9510 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

