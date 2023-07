Darmstadt (ots) - Auf Schmuck hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße abgesehen. Zwischen 10.15 Uhr und 11.40 Uhr am Donnerstagvormittag (27.7.) kletterten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen auf ein Baugerüst und drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen im Stadtteil Bessungen ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere ...

