Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnhausbrand Damaschkestraße - Ursache geklärt

Paderborn (ots)

(mb) Der nächtliche Brand in einem Wohnhaus an der Damaschkestraße ist auf einen technischen Defekt in einer Elektroverteilung entstanden. Das haben die Untersuchungen eines Sachverständigen und der Paderborner Kripo am Mittwochmorgen ergeben.

Das Feuer war am Dienstag gegen 01.00 Uhr von einem Bewohner bemerkt worden. Der Mann hatte das Haus gemeinsam mit einer weiteren Bewohnerin unverletzt verlassen können. Am Gebäude hinterließ das Feuer einen Totalschaden. Es ist nicht mehr bewohnbar.

