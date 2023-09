Polizei Paderborn

POL-PB: Katalysatoren aus mehreren neuen Kleinlastern entwendet

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Hof einer Nutzfahrzeug-Handlung an der Friedrich-List-Straße sind die Katalysatoren von Kleintransportern ausgebaut und entwendet worden.

Zwischen Samstagabend, 23.09.2023, und Dienstagmorgen, 26.09.2023, gelangten die Täter unbemerkt auf das Betriebsgelände. Sie gingen mehrere Renault Master Neufahrzeuge an. Die unter den Fahrzeugen in die Abgasanlagen integrierten Kats wurden abgeschraubt und entwendet. Auch an einem vor der Fahrzeughandlung an der Straße geparkten Opel Movano wurde der Katalysator ausgebaut und gestohlen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell