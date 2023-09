Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei Paderborn klärt auf zum Thema Taschendiebstahl

Paderborn (ots)

(md) Die Paderborner Kollegen des Kommissariats Prävention und Opferschutz klären am Donnerstag, 28.09.2023 von 09:30 Uhr - 12:00 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Schloß Neuhäuser Wochenmarkt zum Thema Taschendiebstahl auf.

Zusammen mit der Bundespolizei und zwölf weiteren Bundesländern beteiligt sich die Polizei Nordrhein-Westfalen an der Schwerpunktwoche zur Prävention gegen Taschendiebstahl. Einsatzkräfte aller 47 Kreispolizeibehörden aus Nordrhein-Westfalen sprechen in den kommenden Tagen vor Ort gezielt Bürgerinnen und Bürger an und zeigen verstärkt Präsenz.

Taschendiebe lauern überall auf Tatgelegenheiten. Um es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zu Vorsicht und Achtsamkeit auf Straßen und in Fußgängerzonen. In Paderborn ist auch das Thema Taschendiebstahl speziell im Supermarkt Teil der Aufklärungsarbeit. Entsprechende Plakate stellt die Polizei gerne zur Verfügung. Alle Informationen unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu

Nach einem Rückgang der Fallzahlen im Deliktsbereich Taschendiebstahl werden die Taschendiebe auch im Kreis Paderborn wieder aktiver (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik für den Kreis Paderborn, Fallzahlen Taschendiebstahl).

Jahr Fälle 2017 372 2018 231 2019 252 2020 232 2021 207 2022 331

Die Polizei rät - "Augen auf und Tasche zu!":

- Nehmen Sie bei einem Einkaufen nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Handy immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Abstand! Achten Sie gerade da, wo es eng wird oder gedrängelt wird verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. - Lassen Sie Ihre Taschen in Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt. Halten sie Abstand zu fremden Personen, die sie ansprechen, "antanzen" oder sonst Kontakt zu Ihnen suchen. - Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte!). - Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell