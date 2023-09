Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer wegen tiefstehender Sonne übersehen

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Detmolder Straße ist am Mittwochmorgen ein Pedelec-Fahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Gegen 08.15 Uhr bog ein 27-jähriger Honda-e-Fahrer aus der Nordstraße nach links auf die Detmolder Straße stadtauswärts ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines aus der Penzlinger Straße entgegenkommenden E-Bike-Fahrers. Der 54-Jährige wollte die Detmolder Straße zur Nordstraße überqueren. Er wurde frontal von dem Elektroauto erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert. Der behelmte Radler fiel auf die Straße. Er zog sich Verletzungen zu und wurde am Unfallort notärztlich versorgt. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frontscheibe des Honda ging bei dem Unfall zu Bruch. Der Autofahrer gab am Unfallort an, er sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe den Radfahrer nicht gesehen.

