Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrüche in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(mb) Am Kamp und an der Heiersstraße sind mehrere Kelleraufbrüche verübt worden.

Am Mittwochmittag stellte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses am Kamp einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Auch an einem Nachbarkeller war über Nacht das Schloss aufgeflext worden. Gestohlen wurde aus den Kellerräumen vermutlich nichts. Bereits in der letzten Woche waren in dem Haus Kellerräume aufgebrochen worden.

An der Heiersmauer, hinter der Paderhalle, entdeckte ein Zeuge am Mittwochnachmittag einen herrenlosen Koffer. Anhand des Inhalts identifizierte die Polizei eine mögliche Eigentümerin, die in unmittelbarer Nähe in einem Mehrparteienhaus wohnt. Dort ließ sich schnell feststellen, dass der Koffer aus einem aufgebrochenen Kellerraum entwendet worden war. Die Tat muss in den letzten Tagen verübt worden sein. Drei weitere Keller waren an diesem Tatort aufgebrochen worden. Neben dem Koffer war ein Küchenmesserset gestohlen worden.

Sachdienliche Hinweise nimmt auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell