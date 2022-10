Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwerverletzt nach Sturz

Salzkotten (ots)

(MN),Sonntag, 09.10.2022, 15:45 Uhr, 33154 Salzkotten, Eichfeld (Höhe Gut Wulfstal)

Alleinunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Zur Unfallzeit befährt ein 45 jähriger Motorradfahrer aus Delbrück mit seiner BMW die Straße Eichfeld von Büren in Richtung Salzkotten. In Höhe Gut Wulfstal verliert er aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt. Durch den Unfall wird der Fahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wird. Das Motorrad musste mit einem Abschleppwagen von der Unfallstelle verbracht werden. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

