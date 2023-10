POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 16-Jährige ist bei Verwandten

Paderborn (ots) - (mb) In der Damaschkestraße ist in der Nacht zu Donnerstag in das am Dienstag durch ein Feuer beschädigte Wohnhaus eingebrochen worden. Die Kripo hatte das beschlagnahmte Haus am Mittwoch nach Abschluss der Brandermittlungen vor Ort wieder freigegeben. Das Haus ist derzeit nicht sicher und die Erdgeschossdecke einsturzgefährdet. Am Donnerstagmorgen stellten die Besitzer einen Einbruch fest und verständigten die Polizei. Eine Terrassentür war ...

