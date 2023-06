Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Rauchentwicklung an einem Härteofen eines metallverarbeitenden Betriebes führt zu Feuerwehreinsatz

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach einer entstandenen Rauchentwicklung an einem Härteofen ist es am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz bei einem metallverarbeitenden Betrieb in der Brunnenstraße gekommen. Im Zuge einer Produktion geriet eine Charge aus einem Härteofen mit Öl in Kontakt. Dabei entstandener Rauch löste eine vorhandene Brandmeldeanlage aus. Aufgrund der Alarmauslösung rückte die Feuerwehr Aldingen mit drei Fahrzeugen und 25 Mann zu der Firma aus. Zu einem Brand oder einem Schaden war es allerdings nicht gekommen.

