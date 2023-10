Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf BAB 9

Schleifreisen (ots)

Am Freitagabend gegen 21:35 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 42-jährige Fahrerin aus Sachsen befuhr die mittlere Fahrspur und fuhr auf einen polnischen Kleinbus VW mit einem 35-jährigen Fahrzeugführer und weiteren 6 Insassen auf. Der Pkw schleuderte danach nach rechts gegen die Leitplanke und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Ein nachfolgender 59-jähriger rumänischer Fahrer eines Lkw Mercedes mit Anhänger befuhr die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem Pkw, der dadurch wiederum nach links gegen die Leitplanke geschleudert wurde. Die Fahrerin des Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw sowie alle 7 Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an den anderen Fahrzeugen sowie den Verkehrseinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 38000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Aufklärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Die Richtungsfahrbahn Berlin war für ca. 5 Stunden vollgesperrt. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte an der Anschlussstelle Eisenberg. Es bildete sich ein ca. 6km langer Stau.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell