POL-MFR: (1203) Stein in Wohnung geworfen und Frau verletzt - Zeugen gesucht

Neustadt an der Aisch (ots) - Am Mittwochabend (18.10.2023) geriet ein Einfamilienhaus in Scheinfeld (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Alle Bewohner blieben unverletzt. Gegen Mitternacht entstand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Erlabronn ein Brand. Die Bewohner schürten kurz vor dem Zubettgehen den Schwedenofen und legten sich schlafen. Die sechsköpfige Familie wurde im weiteren Verlauf von ...

